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Баскетболистку Грайнер приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков

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Статус спортсменке не помог, равно как и незнание законов России. Ведь это, как всем известно, не защищает от наказания за их нарушение.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pan Yulong; 5-tv.ru

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Суд в Москве приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. Спортсменку признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков.

В интерьерах Химкинского суда столицы Грайнер выглядела крайне экзотично: на две головы выше полицейских, руки — в татуировках. Спортсменка явно не ожидала такого приговора и была расстроена.

Напомню, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. В ручной клади нашли картриджи с гашишным маслом.

На приговор уже отреагировал Белый дом. Президент Байден пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть спортсменку домой — к жене.

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