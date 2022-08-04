Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Момент обстрела центра Донецка ВСУ во время прощания с Ольгой Качурой попал на видео

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 285

Столица ДНР подверглась очередной мощной и циничной атаке со стороны украинских боевиков.

Момент обстрела центра Донецка ВСУ во время прощания с Ольгой Качурой попал на видео

Фото: © РИА Новости / Максим Захаров

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Момент обстрела украинскими боевиками центра Донецка во время прошания с легендарной артиллеристкой Ольгой Качурой в здании местного драмтеатра зафиксировали уличные камеры.

На кадрах, опубликованных в сети, видна расположенная недалеко от театра гостиница «Донбасс Палас», вдоль здания которой идет женщина. В следующее мгновение туда, где она находилась, прилетел снаряд — видна вспышка огня и клубы черного дыма.

Фото, видео: ВКонтакте / vmakeevke

Ранее сообщалось, что Донецк подвергся очередному мощному и циничному обстрелу со стороны ВСУ. Под огонь артиллерии украинских боевиков попал Ворошиловский район города, где погибли два человека.

Прицельные удары были нанесены по гостинице «Донбасс Палас» и зданию драмтеатра, в котором должна была пройти церемония прощания с Героем России, командиром дивизиона РСЗО «Град» полковником Ольгой Качурой, погибшей накануне. В здание театра попало не менее двух снарядов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Донецка, на бульваре Пушкина, в результате артиллерийских обстрелов ВСУ погибли женщина и ее внучка. Их тела, разорванные снарядами на части, обнаружил и опознал родственник.

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