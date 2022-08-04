Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ад в Донецке: в центре города женщину и ее внучку разорвали на части снаряды ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 106

В центре Донецка женщину и ее внучку разорвали на части снаряды ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинские боевики устроили очередной жестокий обстрел столицы ДНР из гаубиц.

В центре Донецка, на бульваре Пушкина, в результате артиллерийских обстрелов украинских боевиков погибли женщина и ее внучка. Их тела, разорванные снарядами на части, обнаружил и опознал родственник.

«Это внучка моя, а вот — жена моя… Прилетел снаряд сюда», — сказал мужчина.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ ведут массированный обстрел Донецка из гаубиц со стороны населенного пункта Первомайское. В Ворошиловском района Донецка погибли два человека, пострадали еще пятеро.

Целенаправленно был обстрелян драмтеатр, где проходило прощание с командиром дивизиона РСЗО «Град» полковником Ольгой Качурой, погибшей накануне. В здание попало не менее двух снарядов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Донецкой народной республике российские войска уничтожили три взвода ракетных систем залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины.

Тема:
Специальная военная операция России
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