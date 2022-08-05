Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Насти Моревой

С самого рождения у девочки проблемы со слухом. Несколько операций не дали результатов, а однажды спровоцировали смертельно опасные осложнения.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы подводим итоги акции «День добрых дел» на Пятом. Накануне героиней нашего сюжета стала маленькая Настя, на долю которой к семи годам выпало слишком много испытаний.

С самого рождения у девочки проблемы со слухом. Несколько операций не дали результатов, а однажды спровоцировали такие осложнения, что ребенок оказался на грани жизни и смерти. Сейчас есть единственный шанс вернуть слух, для этого нужно имплантировать специальный аппарат. Но на это требуется почти полтора миллиона рублей, а у семьи Насти уже нет средств.

На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. За один день перечислив вдвое больше — три миллиона 164 тысячи 290 рублей. Оставшиеся деньги пойдут на помощь другим детям. Спасибо вам за отзывчивость.

Тема:
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