Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Насти Моревой
С самого рождения у девочки проблемы со слухом. Несколько операций не дали результатов, а однажды спровоцировали смертельно опасные осложнения.
Фото, видео: 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Сегодня мы подводим итоги акции «День добрых дел» на Пятом. Накануне героиней нашего сюжета стала маленькая Настя, на долю которой к семи годам выпало слишком много испытаний.
С самого рождения у девочки проблемы со слухом. Несколько операций не дали результатов, а однажды спровоцировали такие осложнения, что ребенок оказался на грани жизни и смерти. Сейчас есть единственный шанс вернуть слух, для этого нужно имплантировать специальный аппарат. Но на это требуется почти полтора миллиона рублей, а у семьи Насти уже нет средств.
На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. За один день перечислив вдвое больше — три миллиона 164 тысячи 290 рублей. Оставшиеся деньги пойдут на помощь другим детям. Спасибо вам за отзывчивость.
- 29 июл
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Вани Бурганова
- 28 июл
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вани Бурганова
- 22 июл
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Лены Киреевой
- 21 июл
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лены Киреевой
- 15 июл
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Марии Земляных
- 14 июл
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Марии Земляных
- 8 июл
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Артема Иванова
- 7 июл
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Иванова
- 1 июл
- Пятый канал подводит итоги акции «Дня добрых дел» для Даниила Костецкого
- 30 июн
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Даниила Костецкого
Читайте также
83%
0.02 61.09
-0.03
Нашли ошибку?