Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Насти Моревой

Сегодня мы подводим итоги акции «День добрых дел» на Пятом. Накануне героиней нашего сюжета стала маленькая Настя, на долю которой к семи годам выпало слишком много испытаний.

С самого рождения у девочки проблемы со слухом. Несколько операций не дали результатов, а однажды спровоцировали такие осложнения, что ребенок оказался на грани жизни и смерти. Сейчас есть единственный шанс вернуть слух, для этого нужно имплантировать специальный аппарат. Но на это требуется почти полтора миллиона рублей, а у семьи Насти уже нет средств.

На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. За один день перечислив вдвое больше — три миллиона 164 тысячи 290 рублей. Оставшиеся деньги пойдут на помощь другим детям. Спасибо вам за отзывчивость.