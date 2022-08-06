В Совфеде сочли Украину небезопасной для транзита российского газа

Сенатор Клишас: Украина — небезопасная страна для транзита газа

Фото: www.globallookpress.com / Bodo Marks

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Транспортировку других товаров через страну осуществлять тоже рискованно, уверены в Совете Федерации.

Украина больше не может считаться безопасной страной для транзита газа. Так считает сенатор Андрей Клишас.

«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — отметил он в своем Telegram-канале.

Накануне, 5 августа, правительство Украины утвердило указ Владимира Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России. Документ опубликован на сайте украинского кабмина. Он разрешает изъятие 903 объектов, из которых 79 позиций — это корпоративные права и 824 — имущество.

Сенатор Клишас назвал Украину небезопасной страной для транзита газа. www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

4 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Зеленский разругался со своими подчиненными из-за западных денег.

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