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Власти западных стран занервничали из-за договоренностей России и Турции

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Игорь Рязов
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Financial Times: страны Запада обеспокоены из-за сотрудничества России и Турции

Власти западных стран занервничали из-за договоренностей России и Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В Евросоюзе пообещали «заставить Анкару обратить внимание на свои опасения» после встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Власти стран Запада обеспокоены из-за углубляющегося сотрудничества между Россией и Турцией. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на множество источников в разных государствах.

Во-первых, беспокойство у западных политиков вызывало заявление президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении активнее работать в сфере двусторонней торговли.

В Брюсселе газете сказали, что Евросоюз теперь будет «пристальнее» следить за турецко-российскими отношениями. Другой собеседник издания назвал позицию Турции «оппортунистской», добавив, что ЕС «пытается заставить Анкару обратить внимание на опасения Европейского союза».

Financial Times также напомнила, что США ранее несколько раз предупреждали Турцию о готовности ввести вторичные санкции в отношении стран, которые помогают России. Речь идет о помощи в обходе введенных Западом рестрикций.

Один высокопоставленный госслужащий в беседе с изданием добавил, что Брюссель может «призвать западные фирмы отказаться от отношений с Турцией». Впрочем, остальные собеседники издания усомнились в реалистичности такого варианта развития событий.

Президенты России и Турции встретились в Сочи 5 августа, их переговоры продлились четыре часа. Среди прочего они договорились проводить расчеты за газ в национальных валютах. Как сообщал 5-tv.ru, читатели агентства Bloomberg предрекли крах доллара после этого.

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