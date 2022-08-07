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В Белом доме заявили о готовности к экстраординарным мерам для освобождения Грайнер

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Игорь Рязов
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США сделали России «существенное предложение» по обмену американской баскетболистки, сказала пресс-секретарь Джо Байдена.

В Белом доме заявили о готовности к экстраординарным мерам для освобождения Грайнер

Фото: © РИА Новости / Антон Новодережкин

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Власти США готовы пойти на экстраординарные меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры… чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — сообщила пресс-секретарь президента США.

Какое «существенное предложение» было сделано России применительно к делу Грайнер, представитель Белого дома не уточнила. При этом ранее Карин Жан-Пьер назвала обмен заключенными с РФ приоритетной задачей для США. Джо Байден тогда же выразил надежду на скорейшее возвращение американской баскетболистки на родину и заверил, что активно работает над этим.

Как сообщал 5-tv.ru, 4 августа суд в Москве приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. Спортсменку признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков.

Ее дело тянулось с февраля, когда двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу в составе сборной США задержали в аэропорту «Шереметьево» с маслом каннабиса для вейпа. В начале июля спортсменка полностью признала свою вину, добавив, что у нее не было умысла совершить преступление.

После этого американские СМИ сообщили, что Белый дом хочет обменять Бритни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута. Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 августа сказал, что Россия готова обсудить с США обмен заключенными только по спецканалу.

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