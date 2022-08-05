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Лавров: Россия готова обсудить с США обмен заключенными только по спецканалу

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 55

Глава МИД РФ указал на тенденцию США превращать профессиональную дипломатию в публичное зрелище.

Лавров: Россия готова обсудить с США обмен заключенными только по спецканалу

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

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Россия готова обсудить с США обмен заключенными, но исключительно в рамках специального канала, согласованного российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность», — отметил он.

Кроме того, Сергей Лавров указал и на тенденцию США превращать профессиональную дипломатию в публичное зрелище.

«Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема», — сказал глава российского МИДа в ходе пресс-конференции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США предложили обменять россиянина Виктора Бута (задержан в 2008-м в подозрении на сговор с целью убийства) на баскетболистку Бриттни Грайнер, в сумке которой в аэропорту «Шереметьево» была найдена электронная сигарета с гашишным маслом. По закону РФ спортсменке грозит до десяти лет в тюрьме за контрабанду наркотиков. Кроме Грайнер, США потребовали обменять и Пола Уилана, который в 2020 году получил 16 лет тюрьмы за шпионаж.

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