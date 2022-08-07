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Раскрыты способы быстрого похудения Меган Маркл после рождения дочери

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Причиной быстрого похудения Меган Маркл стали здоровый сон и отказ от кофе

Раскрыты способы быстрого похудения Меган Маркл после рождения дочери

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock / Keystone Press Agency

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Знаменитости тщательно следят за своей внешностью, поэтому знают много действенных методов борьбы с избыточным весом.

Жена принца Гарри Меган Маркл набрала лишние килограммы во время беременности. Еще в прошлом году герцогиня Сассекская родила второго ребенка — дочь Лилибет. После появления наследницы на свет, 41-летняя брюнетка получила не только материнское счастье, но и много критики со стороны поклонников из-за избыточного веса.

Тогда Маркл сказала, что приводит себя в форму с помощью физических упражнений. Однако спорт оказался не единственным способом в борьбе со злосчастными сантиметрами на талии. Для быстрого похудения звезде пришлось изменить свой образ жизни и отказаться от многих любимых привычек.

Во-первых, супруга принца Гарри уделила больше внимания правильному сну и теперь следит за режимом. Во-вторых — кофейные напитки герцогиня почти исключила из своего рациона. После 16:00 она вместе с мужем пьет только полезные и натуральные соки, которые никак не влияют на будущий сон, передает Woman.ru.

Также звезда придерживается правила «золотой час», которое включает в себя полное расслабление перед сном. За 60 минут до засыпания нужно морально подготовиться ко сну и заняться чем-то непринужденным. Например, почитать книгу или погладить домашнее животное. Герцогиня уверена, что именно правильный режим сна является залогом красивого тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл обвинила принца Гарри в измене.

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