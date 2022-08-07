La Repubblica сообщила о выписке Чубайса из итальянской больницы
Реабилитацию бывший российский чиновник будет проходить во Франкфурте.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Анатолия Чубайса выписали из больницы Мастер Ольбия, что на итальянской Сардинии. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на свои источники.
«Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа из больницы Мастер Ольбия», — цитирует издание РИА Новости.
Что за болезнь вызвала паралич у Чубайса и чем опасен синдром Гийена-Барре
Журналисты подчеркивают, что несмотря на отсутствие результатов по ряду анализов, можно с уверенностью заявить — причиной ухудшения состояния здоровья Чубайса было неврологическое заболевание, вызванное синдромом Гийена-Барре. Реабилитацию бывший российский чиновник будет проходить во Франкфурте.
Ранее 5-tv.ru, что экс-глава «Роснано» поступил в больницу с жалобами на слабость в руках и ногах, нарушение функционала. Позднее также появились сообщения о частичном параличе. Возможно, на самочувствии Чубайса сказались последствия коронавируса.
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