La Repubblica сообщила о выписке Чубайса из итальянской больницы

Анатолия Чубайса выписали из больницы Мастер Ольбия, что на итальянской Сардинии. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на свои источники.

«Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа из больницы Мастер Ольбия», — цитирует издание РИА Новости.

Что за болезнь вызвала паралич у Чубайса и чем опасен синдром Гийена-Барре

Журналисты подчеркивают, что несмотря на отсутствие результатов по ряду анализов, можно с уверенностью заявить — причиной ухудшения состояния здоровья Чубайса было неврологическое заболевание, вызванное синдромом Гийена-Барре. Реабилитацию бывший российский чиновник будет проходить во Франкфурте.

Ранее 5-tv.ru, что экс-глава «Роснано» поступил в больницу с жалобами на слабость в руках и ногах, нарушение функционала. Позднее также появились сообщения о частичном параличе. Возможно, на самочувствии Чубайса сказались последствия коронавируса.