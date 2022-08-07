Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Amnesty International извинилась за доклад о ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Amnesty International сожалеет о реакции Киева на доклад о нарушениях ВСУ законов войны

Amnesty International извинилась за доклад о ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Правозащитникам стало стыдно за «боль», которую причинила их публикация о зверствах украинских военных преступников.

Правозащитная организация Amnesty International извинилась за доклад, в котором говорилось о создании угрозы для гражданского населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters.

«Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными», — цитирует агентство заявление организации.

В тексте также поясняется, что целью Amnesty International при создании доклада о ВСУ было «обеспечение защиты гражданских лиц». Кроме того, правозащитники подчеркнули, что «полностью поддерживают» свои выводы и сожалеют лишь о «причиненной боли» из-за их публикации. 

На днях Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении международного права и создании угрозы жизни мирного населения путем размещения боевой техники и складов оружия в школах и больницах.

Также были отмечены множественные факты обстрелов украинскими военными жилых домов. В организации заявили, что в 19 украинских городах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках ВСУ устанавливали и применяли военную технику, размещенную на территории жилых кварталов. При этом мирное население не было эвакуировано.

Доклад Amnesty International раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что правозащитники своим отчетом пытаются «амнистировать» Россию и «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Великобритании после публикации доклада Amnesty International о преступлениях ВСУ назвали Зеленского «патологическим лжецом и серийным убийцей».

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