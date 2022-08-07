Последствия удара по Алчевску: ВСУ бьют по жилым домам ракетами HIMARS

Но иногда снаряды ВСУ все же долетают до намеченных целей, вот только не всегда эти самые цели оказываются военными. В городе Алчевске нет ни баз, ни вооружений, но от недавнего прилета в многоквартирный дом пострадали сразу несколько человек — мирных жителей. Мурад Магомедов увидел последствия.

Удар по спальному району Алчевска

Последствия прямого попадания ракеты в многоквартирный дом выглядят вот так. Взрыв был такой силы, что выбило стекла в 12 домах, трех детских садах и школе, что расположены неподалеку. Даже машины, стоявшие во дворе, покорежены и разбиты.

Американскую ракету системы HIMARS украинцы отправили прямо в спальный район Алчевска. Девятнадцать человек пострадали, в том числе пять детей, погибла пенсионерка. Десятки квартир уничтожены.

Марина Галяк рассказывает, что выжила только случайно. Стояла на кухне, когда прогремел взрыв. Стекла полетели, оконная рама вылетела и ударила по голове.

«Сначала шок был. Не поняли, что такое, все хлынуло на нас», — вспоминает Марина.

Ирина Огаляпа в момент прилета была на работе, дома оставались дети с бабушкой. Вот телефон, по которому они вызвали скорую. Подросток набирал номер и истекал кровью.

«Зачем было это делать, ребенок оглох, другой ребенок порезан. Я не понимаю», — недоумевает Ирина.

«Тут жилой квартал»

Зачем бить по мирному населению? Этим вопросом задаются жители Алчевска. Здесь нет военных баз, штабов, техники, линия фронта далеко впереди.

«Нет военных баз тут», — рассказывает местный житель.

«Военных баз нет, никаких распоряжений. Мы мирные люди, тут нет военных даже», — удивляется Владимир.

«Тут жилой квартал, детские сады и школы вокруг», — добавляет Наталья.

Городские службы уже начали восстановление поврежденных домов. Специальная комиссия фиксирует ущерб, все фотографируют и записывают.

«Службы работают в усиленном режиме, закрываем тепловой контур, будет матпомощь», — заявил замглавы администрации Иван Держин.

Один пострадавший мальчик в тяжелом состоянии. Его доставили в Луганскую больницу. Врачи прооперировали и пытаются спасти ему жизнь. В эти минуты в городе слышна работа ПВО, то есть и сейчас украинцы пытаются бить по Алчевску.