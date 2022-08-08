Деньги важнее: Меладзе продал большую часть билетов на концерт в Москве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Валерий Меладзе продал большую часть билетов на концерт в Москве

Деньги важнее: Меладзе продал большую часть билетов на концерт в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Заявивший о завершении карьеры артист, немного поразмыслив, кажется, решил — развлекать публику куда прибыльнее, нежели работать экспертом в области глубокой очистки воды.

Высказавшийся против идеи демилитаризации и денацификации Украины Валерий Меладзе продал уже больше половины билетов на свой концерт в Москве, который запланирован в Международный женский день — 8 марта следующего года.

Как сообщает KP.RU, выступление пройдет в элитном поселке Подмосковья Барвихе. Желающие насладиться творчеством певца могут приобрести билеты за столиками у сцены за 70 тысяч рублей. Кроме того, есть несколько мест на галерке — самое дешевое за 20 тысяч рублей.

К слову, после начала специальной военной операции по защите Донбасса Меладзе осудил действия российских властей. А в мае сообщил о завершении карьеры. В его планах было уйти со сцены и погрузиться в работу в области глубокой очистки воды. Когда-то, будучи еще аспирантом, Меладзе придумал установку, позволяющую извлекать из морской воды химические элементы из таблицы Менделеева. Но вскоре планы вновь поменялись. Теперь он расписывает свой график на предстоящий год. Так, недавно спел перед состоятельной публикой в Монако, в конце ноября артист своими хитами порадует зрителей в Азербайджане, в декабре выступит в Германии. Все-таки зарабатывать деньги с помощью голоса куда привычнее и, вероятно, прибыльнее, нежели заниматься наукой в сфере глубокой очистки воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отрекшийся от РФ Валерий Меладзе сохранил российское гражданство и доходы.

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