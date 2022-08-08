Отрекшийся от РФ Валерий Меладзе сохранил российское гражданство и доходы

Отрекшийся от РФ певец Валерий Меладзе сохранил российское гражданство. Данные об этом опубликовал сайт KP.RU.

Ранее артист раскритиковал спецоперацию по защите Донбасса и покинул Россию, добавив, что никогда не считал и сейчас не считает ее своей родиной. По словам исполнителя, родился и вырос он в Грузии, а учился на Украине.

Однако журналисты KP.RU получили выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя Меладзе. В ней указано, что Валерий Шотаевич остается обладателем российского паспорта. Музыкант, несмотря на свое отречение от РФ, также продолжает получать здесь доход.

Так, исполнитель хита «Самба белого мотылька» — совладелец компании, сдающей в аренду здание торгового центра в Москве. Оно находится в Восточном Бирюлево. Выручка компании за прошлый год составила почти 30 миллионов рублей. Доля Меладзе в предприятии составляет 45%.

С помощью творчества, по данным Forbes, певец заработал за 2021 год почти три миллиона долларов. Правда, спрос на музыканта резко понизился в этом году после ряда его антироссийских высказываний. По мнению обозревателей, в 2022-м доходы музыканта сократятся как минимум вдвое.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что близкий друг Меладзе рассказал о жизни певца на широкую ногу.