Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Отрекшийся от РФ Валерий Меладзе сохранил российское гражданство и доходы

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Никита Кротов
Никита Кротов 886

Исполнитель хита «Самба белого мотылька» осудил решения Москвы, а затем покинул страну. Это привело к резкому падению его доходов. В итоге русский паспорт он все же решил себе оставить.

Отрекшийся от РФ Валерий Меладзе сохранил российское гражданство и доходы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Отрекшийся от РФ певец Валерий Меладзе сохранил российское гражданство. Данные об этом опубликовал сайт KP.RU.

Ранее артист раскритиковал спецоперацию по защите Донбасса и покинул Россию, добавив, что никогда не считал и сейчас не считает ее своей родиной. По словам исполнителя, родился и вырос он в Грузии, а учился на Украине.

Однако журналисты KP.RU получили выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя Меладзе. В ней указано, что Валерий Шотаевич остается обладателем российского паспорта. Музыкант, несмотря на свое отречение от РФ, также продолжает получать здесь доход.

Так, исполнитель хита «Самба белого мотылька» — совладелец компании, сдающей в аренду здание торгового центра в Москве. Оно находится в Восточном Бирюлево. Выручка компании за прошлый год составила почти 30 миллионов рублей. Доля Меладзе в предприятии составляет 45%.

С помощью творчества, по данным Forbes, певец заработал за 2021 год почти три миллиона долларов. Правда, спрос на музыканта резко понизился в этом году после ряда его антироссийских высказываний. По мнению обозревателей, в 2022-м доходы музыканта сократятся как минимум вдвое.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что близкий друг Меладзе рассказал о жизни певца на широкую ногу.

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