Максим Фадеев заподозрил у Андрея Макаревича расстройство личности

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Максим Фадеев обвинил Андрея Макаревича в нарциссизме и социопатии

Максим Фадеев заподозрил у Андрея Макаревича расстройство личности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Лидер группа «Машина времени» да интервью, в котором проявилась его социопатия.

Лидер группы «Машина времени» 68-летний Андрей Макаревич страдает нарциссизмом. Такое мнение выразил известный российский продюсер Максим Фадеев после просмотра недавнего интервью музыканта израильскому телевидению. Артист тогда в очередной раз обидел россиян, сказав, что не знает, чем они думают.

Фадеев заявил, что никогда не уважал исполнителя и обвинил его в эгоцентризме. Также он обратил внимания на слова Макаревича, похожими на рассуждение «с точки зрения бога».

«Я никогда не обращал внимания на моих коллег, которые, уехав, наперебой упражнялись в унижении моей страны. Я никогда не говорил о них, но в данном случае хочу обратить на это внимание. Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое в психологии называется нарциссизм. Это даже элемент социопатии, то есть неестественное восприятие себя и собственного я. Это возвеличивание над чем-то. Я всегда замечал, что у него такое снобское отношение ко всему вокруг», — написал продюсер в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрея Макаревич снова заговорил про Россию и назвал причину, по которой он не собирается возвращаться на родину. Она оказалась банальна: он больше не может здесь зарабатывать.

Россияне начали массово сдавать билеты на концерты тех артистов, которые критикуют специальную военную операцию по защите Донбасса и решения своего государства. Сильнее всех это затронуло группы «Би-2», «Машина времени» и «ДДТ». Из них особенную нелюбовь у россиян вызывает Андрей Макаревич. В частности за то, что он назвал соотечественников «мудачьем», а осуждения в адрес звезд за границу — «тявканьем».

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