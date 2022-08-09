Шесть иностранных судов с продовольствием покинули порты Украины

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Заблокированными остаются 61 судно из 14 стран.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Шесть иностранных судов с продуктовыми грузами покинули украинские порты. В их число вошли два сухогруза и танкер под флагом Маршалловых островов, еще два сухогруза из Либерии, а также танкер из Турции. Об этом сообщили в Минобороны России.

В настоящее время в шести портах Украины остается заблокированным 61 судно из 14 стран. Кроме того, сохраняется опасность получить повреждения от сорванных с якоря дрейфующих мин, рассказали в ведомстве.

Всего с начала действия «зерновой сделки» Украину покинули как минимум 16 иностранных сухогрузов и танкеров.

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Шесть иностранных судов с продовольствием покинули порты Украины

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