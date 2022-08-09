Умер 98-летний победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Смерть ветерана Великой Отечественной войны подтвердил его наставник по музыкальному проекту Олег Газманов.

Умер 98-летний победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков

Фото: Кадр из шоу «Голос 60+», YouTube / Голос/The Voice Russia

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В минувший понедельник на 99 году жизни не стало победителя четвертого сезона музыкального шоу «Голос 60+» Михаила Серебрякова. Печальное известие в социальной сети подтвердил его наставник Олег Газманов.

«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного», — прокомментировал Газманов.

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ ПОДТВЕРДИЛ СМЕРТЬ СЕРЕБРЯКОВАОлег Газманов подтвердил смерть Серебрякова. Фото: Instagram* / oleggazmanov

Когда с ветераном Великой Отечественной войны будут прощаться и хоронить, пока неизвестно. К слову, после победы на шоу в октябре прошлого года Серебряков рассказал о некоторых трудностях с получением недвижимости. Ему полагалось жилье от государства, но он все равно продолжал проживать в московской квартире внука. Тогда Серебряков жаловался, что никак не может получить собственность.

«Но уж теперь им очень трудно меня игнорировать — более двух миллионов людей в стране проголосовали за меня, и значит, я должен быть в порядке», — надеялся ветеран Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер популярный в РФ японский дизайнер и парфюмер Иссэй Миякэ.

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