Фашист на зарплате: политолог о Зеленском, призвавшем Запад изгнать русских

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26

Политолог Марков назвал Владимира Зеленского фашистом на зарплате после призыва изгнать русских

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

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Президент Украины выполняет приказ британцев и американцев обосновывать репрессии против граждан России. А те платят ему за это больше миллиона долларов

Призывая Запад изгнать русских, президент Украины Владимир Зеленский совершает «чудовищное преступление» против человечности. Так скандальное высказывание украинского лидера в комментарии 5-tv.ru охарактеризовал директор Института политических исследований Сергей Марков.

«По сути, Зеленский призывает сделать из русских евреев XXI века. То есть тех людей, которых на протяжении веков травили — то в Испании, то в Германии во времена Гитлера, то во Франции в XIX и в начале XX века. Вот Зеленский, сам будучи евреем, призывает на русских обрушить те многочисленные невзгоды, которые пережил его же еврейский народ. Это какое-то чудовищное извращенное преступление против гуманизма и человечности», — заявил политолог.

Марков назвал Зеленского «фашистом на зарплате», которому платят больше миллиона долларов в день, чтобы он прикрывал многочисленные преступления.

Марков не исключил, что украинский президент может зайти еще дальше и в следующий раз будет призывать делать газовые печи для русских. По мнению политолога, Зеленский, скорее всего, отрабатывает приказ британцев и американцев обосновывать больше репрессий против русских. Сейчас это особенно актуально, так как антироссийские настроения в Европе начали ослабевать и их необходимо подхлестнуть.

«А может, он просто перебрал с наркотиками. Совершенно очевидно, что Зеленский является наркоманом, поскольку очень трудно ему переживать соучастие в таких чудовищных преступлениях против Украины, в которых он участвует как глава оккупационной администрации террористического режима», — заключил Марков.

Издание The Washington Post в этот же день опубликовало заявление Зеленского о том, что всем россиянам должен быть закрыт въезд в страны Запада, а тех граждан РФ, которые уже находятся на их территориях, необходимо депортировать.

Также президент Украины назвал введенные против России санкции «слабыми». Закрытие границ и введение полного эмбарго на закупки российских энергоносителей, по мнению украинского лидера, были бы в самый раз.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытки Владимира Зеленского изолировать россиян от всего мира.

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