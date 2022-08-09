«Все влияет на голос»: Пригожин рассказал о состоянии Валерии после COVID-19

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 108

Пригожин: коронавирус повлиял на голос Валерии

«Все влияет на голос»: Пригожин рассказал о состоянии Валерии после COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Несмотря на свое состояние, певица уже планирует свое возвращение на сцену.

У певицы Валерии после перенесенного коронавируса появились осложнения в виде воспаления в трахее и бронхах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал муж знаменитости Иосиф Пригожин.

Он рассказал, что разговоры о состоянии здоровья артистки до сих пор обсуждают в интернете.

«На самом деле у нее произошло небольшое осложнение после коронавируса. Развился трахеобронхит, который нужно обязательно лечить, так как он влияет на голос. А так как Валерия поет резонаторами, как настоящий профессионал, то без лечения восстановить голос сложно», — поделился музыкальный продюсер.

Пригожин добавил, что Валерия второй раз переболела коронавирусом. Сейчас знаменитость чувствует себя лучше и уже трудится над съемками нового клипа.

Супруг певицы добавил, что она готовится вернуться на сцену с новыми музыкальными композициями.

Как ранее писал 5-tv.ru, поклонники Валерии переживают за своего кумира и желают ей скорейшего выздоровления. Правда некоторые считают: такие напасти не случайны. Однако сама артистка не верит в порчу или сглаз.

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