Много шума: почему петербуржцы критикуют законопроект о штрафах за лай собак

Наказывать хозяев слишком шумных домашних животных власти Северной столицы предлагают на сумму до пяти тысяч рублей. К инициативе есть несколько вопросов.

В Петербурге собираются ввести штрафы за лай и вой собак в запрещенные часы. Подразумевается, что владельцы научат их не шуметь по ночам, с восьми до двенадцати часов дня, а также в выходные и праздники. А если нет — придется заплатить до пяти тысяч рублей.

И тут сразу два вопроса: как будут следить за нарушениями, и существуют ли собаки с таким высоким уровнем дисциплины. Корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет подробнее об инициативе, которая исходит лично от губернатора города.

Лай из-за стены уже четыре года не прекращается ни днем, ни ночью. Шумная компания на контакт не идет, а вызовешь полицию — один ответ.

«Абсолютно никаких мер не принимают, ссылаясь на то, что нет никаких законных мер, чтобы их оштрафовать», — пожаловался на соседей петербуржец Сергей Коринец.

Наказывают сами недовольные шумом. В этой квартире, например, подожгли дверь. Есть закон «О тишине», куда давно вписали и штрафы за громкую музыку по ночам и за ремонт. Но значительная часть «громких дел» на страницы закона не попала, хотя попытки были.

Авторы, не боясь насмешек, пытались запретить храп и даже «топот котов». Но до этого не дошло, как и до пресловутого лая. И вот новый заход. Проект в Заксобрание Петербурга внес лично губернатор Беглов.

Пума и Скай — самоеды. А еще и самолаи! Но заводчица говорит, что так шумно они ведут себя только днем и на улице. А наказывать хотят лающих дома: в ночи и с восьми до двенадцати часов дня. Так что штрафы до пяти тысяч рублей ее не пугают. Пугает другое.

«Каким образом будет отслеживаться этот закон? Собака же может один раз полаять и успокоиться. Каким образом будет фиксация этого происходить?» — спросила под лай собак заводчица Анастасия Гоголева.

Фиксировать нарушения предложено управлению ветеринарии.

«Полиция передает первичный материал в управление ветеринарии, и специалисты возбуждают административное производство», — объяснил начальник управления ветеринарии Брий Андреев.

Но кому придется в ночи с шумомером выяснять, кто это там гавкает? Полиции или ветеринарам? Это осталось загадкой.

Если замерить с помощью шумомера громкость собаки крупной породы, например самоеда, то максимальный результат составит 103 децибела. Это соизмеримо с шумом работающего перфоратора. Но реветь как перфоратор могут не только собаки. И тут вопросы уже у юристов.

«А если шум будут производить не собаки, а например кошки или попугаи? Ведь шумных домашних животных много. Мы после этой инициативы приступим к следующей?» — спросил юрист Илья Пакконен.

Понадобится еще законопроект и еще. А пока кто-то вот так подрезает любимцу связки. Лай начинает походить на предсмертный хрип. Кто-то пичкает питомца антидепрессантами и заковывает в электронный ошейник. Но часто это — деньги на ветер.

«На самом деле большинство из этих инструментов не работают. Или работают, но с серьезными последствиями для здоровья собаки», — сообщила кинолог Дарья Лохова.

Кинологи надеются, что деньги со штрафов хотя бы пустят на новые площадки для собак. Где те набегаются, и сил на лай не останется. Или на организацию уроков для владельцев шумных питомцев. Ведь воспитывать надо в первую очередь хозяина, а потом уже того, кого он приручил.