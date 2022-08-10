Пока нет Меладзе: звезда «ВИА Гры» начала развлекать иностранцев на курортах

В соцсети попало видео, как Ксения Попова дает кабаре-концерты для гостей. Неужели коллектив распался? Или артистка пытается тайно подзаработать?

Солистка «ВИА Гры» Ксения Попова отметилась на частной вечеринке за рубежом. Там она развлекала публику в одном из ресторанов у моря. Номера девушка исполняла в стиле кабаре — ему соответствовали и сами песни, и наряды артистки. Об этом говорят видео, попавшие в соцсети.

На кадрах видно, как знаменитость веселит гостей, то танцуя с ними в блестящем купальнике с тюлевым шлейфом, то в короткой прозрачной юбке, то в золотистом халате.

Выглядит Ксения вполне счастливой и раскованной, даже без поддержки участниц своего коллектива. Правда, у пользователей возникло много вопросов на этот счет. Неужели Ксению из группы попросили? Или сама ушла? А может, от нелегкой жизни приходится в кабаре подрабатывать? И куда смотрит продюсер коллектива Константин Меладзе?

«Ее точно из группы поперли»;

«Она с начала мая в этом варьете поет и пляшет. А последний концерт „ВИА Гры“ в июне был уже. И Ксюша участвовала»;

«Может это было тайком от Кости… Сейчас все вскрылось и спустя только несколько месяцев…»;

«Это она сейчас где? В Турции?» — гадают пользователи.

Пока официальной информации о роспуске коллектива нет. Не давал комментариев о его дальнейшей судьбе и Константин Меладзе. Но у общественности есть предположения, что на российскую сцену участницам группы дорога закрыта. Ведь и сама Ксения, и ее коллега Ульяна Синецкая осудили спецоперацию РФ по защите Донбасса. В соцсетях в связи с этим артисток называют лицемерками и советуют им лучше молчать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Меладзе продал большую часть билетов на концерт в Москве.