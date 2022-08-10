Диван — лучший друг философа. Китайский совет дня на среду, 10 августа

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 34

Сегодня дела наконец-то начнут налаживаться. Хотя эмоциональный фон будет не самым спокойным.

Диван — лучший друг философа. Китайский совет дня на среду, 10 августа

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 10 августа?

В среду дела начнут налаживаться. Общий эмоциональный фон будет не самым спокойным, но деловая активность вокруг вас явно повысится. Начнутся движения, встречи и переговоры.

Совет дня — запланируйте на среду диалог с потенциальными партнерами, устройте мотивирующее совещание с сотрудниками, обсудите будущие возможности и перспективы.

Предостережение дня: не начинайте в среду диет, ремонтов и не устраивайте переездов. Есть вероятность, что все сорвется.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.38
0.06 61.55
0.39
Диван — лучший друг философа. Китайский совет дня на среду, 10 августа

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