Британцев вынудили выбирать между отоплением и едой отказом от российского угля

Эфирная новость 11

Великобритания и Евросоюз полностью остановили закупки российского угля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danita Delimont Stock Photograph; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Осенью и без того недешевые энерготарифы в Соединенном Королевстве могут подскочить почти вдвое. Евросоюз эти проблемы игнорирует и наступает на те же грабли.

Евросоюз и Великобритания прекратили ввоз российского угля! Это первый вид энергоресурсов, импорт которого полностью запрещен.

Через отказ от российских углеводородов Запад хочет повлиять на политический курс Москвы. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет до четверти всего российского экспорта угля. А это восемь миллиардов евро недополученной прибыли в год.

За желание наказать Россию платить придется рядовым гражданам. Как пишет Bloomberg, в Британии осенью и без того недешевые энерготарифы могут подскочить на 80%.

Тогда жителям Соединенного Королевства придется выбирать между отоплением жилища и полноценным питанием.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.38
0.06 61.55
0.39
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа

Последние новости

10:08
Politico: у России есть друзья в НАТО
9:58
Британцев вынудили выбирать между отоплением и едой отказом от российского угля
9:44
Сервисы заказа такси предложили заставить составлять рейтинги водителей
9:30
Саперы в зоне СВО рассказали о минах-ловушках и дилетантах из ВСУ
9:16
Сбежавшая Лазарева* пожаловалась на отсутствие работы: «Немолодая девочка уже»
9:02
Сенатор Пушков заявил о возможности Байдена остановить обстрелы ЗАЭС одним звонком

Сейчас читают

Бывший офицер ВСУ обвинил Зеленского в гибели Украины
Наемник из США пришел в ужас от мародерства ВСУ: «Ограбили тела моих товарищей!»
"Сдерживала эмоции на пике удовольствия": Аверин рассказал пикантную постельную историю
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год