Осенью и без того недешевые энерготарифы в Соединенном Королевстве могут подскочить почти вдвое. Евросоюз эти проблемы игнорирует и наступает на те же грабли.

Евросоюз и Великобритания прекратили ввоз российского угля! Это первый вид энергоресурсов, импорт которого полностью запрещен.

Через отказ от российских углеводородов Запад хочет повлиять на политический курс Москвы. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет до четверти всего российского экспорта угля. А это восемь миллиардов евро недополученной прибыли в год.

За желание наказать Россию платить придется рядовым гражданам. Как пишет Bloomberg, в Британии осенью и без того недешевые энерготарифы могут подскочить на 80%.

Тогда жителям Соединенного Королевства придется выбирать между отоплением жилища и полноценным питанием.