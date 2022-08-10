Улететь из Петербурга в египетскую Хургаду стало можно без пересадок

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Прямые рейсы из «Пулково» на курорт у Красного моря запустила египетская авиакомпания. Полеты для туристов будут выполняться дважды в неделю.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Из Петербурга в Хургаду без пересадок! Египетская авиакомпания запустила прямые рейсы из «Пулково».

Аэропорт расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов, куда можно полететь напрямую пополнился известным курортом на Красном море.

Пока что полеты по маршруту будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Первый лайнер перевозчика — Airbus A320 вместимостью 175 человек — уже прилетел в «Пулково».

По давней авиационной традиции самолет встретили водной аркой.

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