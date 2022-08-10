«Русалку отпустил, поймал акулу»: Прилучного раскритиковали за выбор жены

Звезда сериала «Мажор» как никогда счастлив. О своей любви ему хочется буквально кричать. Однако не все разделяют его теплые и нежные чувств к новой избраннице.

Поженившиеся в середине мая Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян наслаждаются в компании друг друга. Многие отмечают, что с появлением новой избранницы звезда «Мажора» сильно изменился. Теперь он не активно делится подробностями личной жизни. Однако не все смогли порадоваться за знаменитость и одобрить его выбор.

Сейчас влюбленные улетели на Мальдивские острова, откуда делятся яркими кадрами. Знойное солнце, белоснежный пляж, пальмы. Райское местечко для романтического отдыха.

«Занимался снорклингом (плавание под водой — Прим.ред.), видел пару акул, а поймал русалку!» — подписал снимок в социальной сети, сделанный на пляже, с Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Telegram / bugevuge001

Пользователи сети не согласились с его словами, отметив — настоящую русалку он давно уже упустил, имея ввиду экс-жену Агату Муцениеце, а сейчас поймал акулу.

«Русалку вы отпустили, а поймали акулу»,

«Русалку ты упустил (мать твоих детей), улов в последнее время на водяных»;

«Эта новая рыба ненадолго, Павел с такими глупенькими дамами долго не выдерживает. Он уже с трудом раздражение скрывает», — написали интернет-пользователи.

При этом не все оказались столь категоричны к Брутян. Многие все-таки отметили, что между актерами действительно есть чувства, страсть и влечение и пожелали лишь счастья.

К слову, в браке с Муцениеце Прилучный прожил почти десять лет. В семье родились двое детей. 24 февраля 2020 года пара объявила о разводе, а 15 июня того же года развелись. При этом, несмотря на многочисленные ссоры и скандалы, им все-таки удалось наладить общение. После этого актер был в отношениях с коллегой Мирославой Карпович, но никаких громких заявлений не делал. Делиться деталями личной жизни он стал только рядом с Брутян. При этом о том, что они поженились, знаменитость умалчивает. Но KP.RU выяснил — влюбленные уже не один месяц муж и жена.

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