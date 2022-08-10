Пушилин: группировка ПВО усилена в районе изоляторов с украинскими пленными

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Никита Кротов
Никита Кротов 47

Власти ДНР предпринимают все необходимые меры, чтобы избежать человеческих жертв.

Пушилин: группировка ПВО усилена в районе изоляторов с украинскими пленными

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Группировка ПВО усилена в районе изоляторов, в которых держат украинских пленных. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, попытки нанесения ударов по изоляторам с военнопленными фиксируются и выявляются ежедневно. Принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить уничтожения людей.

«Усилены меры безопасности, повышена работа ПВО», — отметил Пушилин.

До этого ВСУ был нанесен удар по колонии в Еленовке. Для атаки использовалась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Обстрел унес жизни более 50 человек, еще более 70 пострадали.

Известно, что в Киеве намерены продлить военное положение, ВСУ был обстрелян Антоновский мост. За прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 295 снарядов из «Градов». В результате нападения 20 человек ранены, погибли два мирных жителя. Повреждено более 70 домов и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР обратились к Москве за помощью в защите мирного населения. Помимо оказания военной поддержки, в РФ признали суверенитет республик.

Ранее 5-tv.ru писал про заявление Пушилина о том, что помогать восстановлению ДНР приедут строители из Кореи.

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Пушилин: группировка ПВО усилена в районе изоляторов с украинскими пленными

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