«Это бесит»: актер Халилов заявил, что его бесят сравнения с Шаламе и Деппом

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 55

Актер Халилов заявил, что его бесят сравнения с Шаламе и Деппом

«Это бесит»: актер Халилов заявил, что его бесят сравнения с Шаламе и Деппом

Фото: www.globallookpress.com / Виталий Белоусов

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Артист считает, что каждый человек уникален.

Актер Анар Халилов, которого также называют «русским Тимоти Шаламе», заявил, что его бесит, когда его сравнивают со звездой фильма «Дюна» и с Джонни Деппом в молодости. Об этом он рассказал Газета.ру.

«Что может мне льстить в этой ситуации — меня пока что сравнивают только с талантливыми. Но на самом деле сравнения задевают самолюбие», — сказал артист.

Артисту не нравится, что окружающие сглаживают «масштаб его личности», сравнивая с более успешными людьми. Он признает, что эти актеры круче, и он не может с этим спорить. Артист отметил, что объективно оценивает себя на данном этапе. Хилилова это бесит, потому что «каждый человек уникален». Он добавил, что старается проработать этот момент, потому что раздражаться — это совсем не по-взрослому.

Халилов известен по ролям в сериалах «Война семей», «Наследие» и «Березка». В начале текущего года вышел фильм «Этерна: Часть первая» с ним в главной роли.

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