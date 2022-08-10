Пугачева с детьми записала трогательное видео уехавшему на гастроли Галкину

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 446

По словам артистки, ее муж очень переживает за свою семью, когда находится в отъезде.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Instagram* / alla_orfey

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Певица Алла Пугачева решила записать видео своему супругу Максиму Галкину. Трогательное обращение она выложила в социальных сетях.

На кадрах певица вместе с детьми прогуливается вдоль моря.

«Помашем ручке папе. Мы идем домой. Ага, шагаем», — говорят члены семьи.

Артистка отметила, что у них все хорошо. Она написала, что, когда Галкин в отъезде, он переживает за свою семью. Пугачева призвала любимого не волноваться.

До этого юморист Максим Галкин поделился старой фотографией с Аллой Пугачевой. Кадр был сделан около двадцати лет назад. На нем запечатлено, как артист смотрит в камеру, а Примадонна выглядывает из-за его спины.

Галкин написал, что уже скучает по жене, хотя уехал от нее совсем недавно. Он улетел из Латвии в Эстонию. Там юморист даст несколько концертов, а потом вернется домой.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию после начала военной спецоперации России в феврале этого года. По словам артистки, это всего лишь каникулы, во время которых семья отдохнет и поправит здоровье. Однако Галкин начал открыто выступать против спецоперации, а параллельно давать концерты за рубежом.

Как ранее писал 5-tv.ru, Алла Пугачева планирует вернуться на родину через три недели.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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