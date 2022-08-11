Дмитрий Песков: многие страны переходят границы разумного в отрицании РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Все намерения Европы «наказать» Россию больно бьют по ней самой.

Дмитрий Песков: многие страны переходят границы разумного в отрицании РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Абсолютное отречение от России недостижимо, а некоторые государства переходят рамки допустимого в намерении отказаться от культуры нашей страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского? Нельзя. Можно ли отрицать Россию? Нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — заявил он в эфире федерального телеканала.

Ранее представитель Кремля назвал иррациональными и бестолковыми попытки украинского лидера Владимира Зеленского изолировать россиян от всего мира. Так он прокомментировал призыв главы Незалежной запретить въезд в Европу нашим гражданам, а уже въехавших — выдворить.

Дмитрий Песков напомнил украинскому лидеру, что все попытки европейских лидеров «наказать» Россию больно бьют по ним самим. При таком раскладе союзники киевского режима вскоре и сами задумаются, на правильную ли сторону они встали и почему прихоти президента Украины должны оплачиваться из их кармана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленскому стоит спросить людей, почему те не хотят жить в его стране.

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