Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгенских виз для россиян

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Если прекратить пускать граждан РФ в страны ЕС, получится «очередная эффективная санкция», глава чешской дипломатии Ян Липавский.

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что нужно запретить выдачу шенгенских виз для россиян. По его мнению, это могло бы стать «очередной эффективной санкцией».

Ранее такие предложения звучали из Эстонии, Финляндии и некоторых других стран. Впрочем, пока единого мнения на этот счет в Евросоюзе нет. Запрет выдачи шенгенских виз россиянам могут обсудить в рамках очередного пакета санкций.

Идея о запрете выдачи шенгенских виз выходит от президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал выгнать русских из Европы и больше не впускать. После заявления лидера Украины об отчуждении прав по национальному признаку многие вспомнили даже Гитлера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа ответила на русофобский призыв Зеленского нелепыми ограничениями для россиян.

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