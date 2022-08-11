Жуткий тренд: родители-тиктокеры начали до криков пугать своих детей призраками
Родители-тиктокеры начали пугать своих детей призраками из-за нового тренда
Фото, видео: www.globallookpress.com / Europa Press; 5-tv.ru
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В комментариях переживают за психику малышей, которую взрослые травмируют ради просмотров.
В TikTok набирает популярность новый тренд. Родители оставляют ребенка одного перед камерой, чтобы снять ролик, а тем временем на экране появляется жуткий призрак.
В комментариях бьют тревогу: детской психике — конец. Но реакция у малышей разная — кто-то пугается и рыдает, а кто-то страшилкам пытается противостоять.
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