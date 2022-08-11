Италия будет судить своего гражданина за участие в боевых действиях на Украине

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Молодой неофашист стал первым наемником, в отношении которого возбудили уголовное дело в Италии. На родине ему грозит от двух до семи лет тюрьмы.

Фото, видео: Instagram* / kevin_chiappalone; 5-tv.ru

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Итальянец так старался прославиться, что теперь может загреметь за решетку. Зато стал первым наемником, в отношении которого возбудили уголовное дело в родной стране.

Таких прецедентов в Европе еще не было. В наемничестве обвиняют 19-летнего Кевина Кьяппалоне из-за участия в боевых действиях на Украине.

Он состоял в местной неофашистской организации. А в мае уехал воевать на стороне ВСУ. Теперь соцсети иностранца переполнены его фотографиями в камуфляжной форме и с оружием. Последнее выложено несколько часов назад.

Расследование в отношении Кевина начали после его интервью итальянскому изданию — в нем он сказал, что собирается на фронт. Сейчас местонахождение наемника неизвестно. При возвращении в Италию «солдату удачи» грозит от двух до семи лет тюрьмы.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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