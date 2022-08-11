На Пятом канале акция «День добрых дел» для Жени Ткаченко

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Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым необходимо дорогостоящее лечение.

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Жени Ткаченко

Фото: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня «День добрых дел» на Пятом канале. Героем нашего сюжета стала Женя из Краснодарского края. Еще в прошлом году она была обычной школьницей, но с огромными надеждами и успехами в волейболе. Все перечеркнул один несчастный и даже глупый случай — девушка поскользнулась, упала и получила тяжелейшую позвоночную травму.

Чтобы встать на ноги, Жене нужен длительный курс реабилитации — от шести до девяти месяцев — стоимостью почти полтора миллиона рублей. У семьи Жени таких денег нет, но помочь ей можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 2222* с суммой, которую вы готовы пожертвовать. Или просто отсканируйте QR-код, который вы видите на экране.

Еще год назад 16-летняя волейболистка Женя, мечтала стать дизайнером или архитектором. Все перечеркнул роковой случай на дне рождения друга. Женя поскользнулась — упала. Да так сильно, что отнялась речь.

«В тот момент я услышала, как что-то щелкнуло. Но я не поняла, что это было — шея или… Подумала, может, под снегом что-то. Не поняла, что это. Я уже не смогла встать. Я не смогла выкрикнуть, не могла пошевелиться. И мне стало жутко», — вспомнила момент травмы девушка.

Как итог — повреждение шейных позвонков. Дальше — скорая и операция. Девушке вставили титановые пластины. После она оказалась в реанимации. Те первые недели после падения Женя до сих пор вспоминает с ужасом.

«Плачет иногда. Я успокаиваю, что все будет хорошо, что все позади говорю. Дальше все будет хорошо. Она еще совсем молодая, жизнь вся впереди. Просто никто не думал, что так случится», — со слезами рассказала мама девушки Анжелика Ткаченко.

Теперь — долгая и тяжелая реабилитация. Еще месяц назад Женя не могла пошевелить и пальцем. Сейчас немного двигает руками и ногами.

«С ложечки кормлю. Питаемся мы, она говорит: „Мам, давай привяжем эту ложку ко мне“. У нее нет рефлекса сжатия. Да, ложку держать, как мы делаем», — добавила мама Жени.

Чтобы снова встать на ноги, приходится с самого утра и до вечера делать десяток упражнений. Проводят также электрическую, магнитную и ультразвуковую стимуляцию мышц. И пытаются приучить тело девушки находиться в вертикальном положении. Первые такие процедуры давались с трудом — начиналась тахикардия и Женя даже падала в обмороки. Сейчас ее даже учат сидеть.

«Самое главное, что мы сейчас делаем — это сидим. Во-вторых, мы сейчас работаем с верхним плечевым поясом. Чтобы восстановиться, нам нужно восстанавливать все мышцы»

В свободное время девушка раскрашивает рисунки. Правда, пальцы предательски не слушаются — держать фломастеры не получается. Их приходится привязывать к руке бинтами. Но и это для Жени — радость. Глядя на успехи девушки, врачи выдохнули. Говорят, что сможет снова ходить.

«Комплекс восстановления шесть-девять месяцев. Вот сейчас месяц прошел. И поскольку идет постоянная (очень медленная, но тем не менее) положительная динамика, у нее прогноз благоприятный. Она сможет встать на ноги», — сообщил Вячеслав Пищенков, главный врач, ведущий специалист по реабилитации пациентов с поражениями нервной системы.

На реабилитацию необходимо полтора миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Мама Жени ушла с работы, чтобы ухаживать за дочкой и постоянно находиться рядом. Сама Женя верит в помощь неравнодушных людей. И мечтает вернуться к занятиям волейболом, который так любит.

«Уже наконец-то пойти опять заниматься волейболом, ходить по дому, помогать маме», — рассказала девушка о своих простых мечтах.

Чтобы помочь Жене, отправьте СМС на короткий номер 2222* — в сообщении нужно указать сумму, которую вы готовы переслать. Или достаточно просто отсканировать QR-код, который вы видите сейчас на экране. Большое вам спасибо.

* — у абонентов Tele2 удерживается комиссия 18% с каждого пожертвования. При переводе денежных средств через QR-код или сайт фонда «Помоги.org» комиссия с благотворителей не взимается.

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