Европейцев перед холодной и голодной зимой начали согревать советами и кормить обещаниями

Домашние электроприборы бьют по кошельку, а цены на еду лезут вверх. Что в этом случае делать, европейские власти не говорят.

Британский экономический кризис достиг рекордных величин. Цены на продукты питания — на максимуме, а уровень инфляции достиг отметки в почти 14%. Это намного выше, чем во время кризиса 2008-го. Согласно последнему исследованию, число британцев, которые переходят на более дешевые и менее качественные продукты, растет с каждым днем.

А в Литве на фоне экономического кризиса власти предложили вернуть продуктовые карточки. Цены в супермаркетах за последние месяцы выросли на 30%. Вопросами о том, какие экономические нововведения можно предложить для помощи населению, сейчас задаются все страны Европы.

Корреспондент «Известий» Кристина Смыкова собрала самые популярные и убедилась: так туго свои пояса европейцы еще не затягивали.

Пока счета за коммуналку и цены в супермаркетах пробивают очередной потолок, европейцев стали массово кормить советами по экономии. В Латвии активно делятся бюджетными вариантами продуктовых корзин. А гурмана, который «спустил» десять евро всего на два вида сыра и сливочное масло, ждал от подписчиков разнос за расточительство.

В Германии набирают популярность ролики, где буквально на пальцах объясняют, как в нынешних условиях не зарасти пылью, не умереть от голода и не околеть. Оказалось, просто: дом нужно убирать вручную, питаться сухомяткой и одеваться как капуста.

Британцы пришли в ужас, когда посчитали, как бьет по кошельку домашняя рутина. Посудомойка обойдется почти в 50 пенсов за цикл, вскипятить чайник — еще три пенса, пожарить курицу — вообще целый фунт! А скоротать вечерок за приставкой — недопустимая роскошь в шесть фунтов к счету за электричество. Газеты тут же запестрели нехитрыми рекомендациями.

А зимой Соединенное королевство может столкнуться еще и с блэкаутами. Энергокомпании предупреждают — сидеть без света придется не час и не два, поэтому многие уже сейчас по старинке запасаются свечами.

«Я помню в 70-е годы, когда была такая же ситуация, мы собирались всей семьей на кухне. У нас было радио, работающее на батарейках. Мы зажигали свечи и слушали новости. Тогда мне все это казалось очень милым, теперь уже не очень», — поделилась в телеэфире ведущая Кейт Гаррауэй.

Сродни журналистам и блогерам сейчас выступают и чиновники. Они греют граждан полезными и не очень советами, только не в соцсетях, а в эфирах новостей и радио-шоу.

Вообще на правительство европейцы уже не надеются. Лишь с обреченностью ждут, когда их министры, которые, к слову и сами сидят в кабинетах не в костюмах с иголочки, а уже в пуховиках, объявят о новых еще более жестких мерах экономии.