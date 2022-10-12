Леонков: поставка Украине ЗРК IRIS-T — настоящая пиар-акция Германии

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«Коллективный Запад» из последних сил пытается поддерживать Киев оружием. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский не перестает жаловаться на проблемы, которые сам и организовал.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Campino; 5-tv.ru

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Запад откликнулся на призывы Зеленского увеличить поставки оружия. Украину продолжают активно накачивать военной техникой и боеприпасами. Киев уже получил четыре ракетных комплекса HIMARS от Штатов. Об этом сообщил министр обороны Украины. А Германия передала первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T.

Между тем, в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков отметил, что поставки ЗРК от ФРГ — не более, чем очередная пиар-акция.

«В сравнении с имевшимися у Украины на начало спецоперации около 500 различных ЗРК, объем поставки IRIS-T ничтожно мал. Саму поставку следует рассматривать как пиар-акцию Киева, а также попытку немцев испытать новый комплекс в боевых условиях в единой связке с другим комплексом ПВО меньшей дальности NASAMS в рамках работ по единой системе ПВО стран НАТО», — отметил Леонков.

Пентагон тоже обещает ускорить передачу новейших комплексов противовоздушной обороны. Сроки выпуска усовершенствованной зенитно-ракетной системы уменьшат за счет уже существующих деталей и наработок — чтобы не создавать оружие с нуля.
Кроме того, Штаты дополнительно выделили Украине еще четыре с половиной миллиарда долларов. Таким образом общая сумма помощи Украине достигла 13 миллиардов долларов.

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