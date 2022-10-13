Война в песочнице: на Урале две женщины подрались из-за детского сада

На Урале склока двух молодых матерей достигла таких масштабов, что пришлось привлекать полицейских.

Оппонентки неоднократно ругались и даже дрались, а вот когда одна из них начала угрожать расправой, другая сразу написала заявление. Теперь обе семьи поставили на контроль социальных служб. Что стало причиной такой вражды, попытался понять Виталий Молев.

«Ты своему ублюдку покупай намордник, чтобы он моего ребенка не кусал. Ты, тварь!» — осыпают друг друга оскорблениями женщины.

Крики женщин у детского сада в Первоуральске изрядно напугали маленьких детей. Мамы двухлетних мальчиков решили выяснить отношения прямо на пороге заведения. Воспитатели пытались их разнять, но безуспешно. Пришлось вызывать сотрудников Росгвардии, но даже им не сразу удалось утихомирить буйных мамочек.

«У меня телесные повреждения, у ребенка от этого. Вчера твой ублюдок моего укусил», — говорит мама ребенка.

«Это не мой кусал ребенок, ты сначала разберись», — отвечает ей женщина.

«Ублюдком» одна из участниц конфликта назвала сына Елены Разумной. Женщина ссорится с оппоненткой уже несколько месяцев. Причиной стало разное отношение к работе детского сада. По словам Елены, она встала на защиту заведения, за что теперь якобы подвергается травле.

«Она постоянно пишет. Каждый день не по одной жалобе. Ей не нравится в этом садике постоянно все. Я просто к ней в августе подошла, ну не нравится тебе садик, он хороший, ну уйди ты в другой. Причем она такие жалобы писала и в 28-м садике, и в 10-м детском саду. Она везде жалобы пишет», — рассказала Елена Разумная, мать воспитанника детского сада.

Другая участница конфликта Екатерина Зязева говорит об обратном. Якобы она с ребенком подвергается нападкам со стороны Елены Разумной и ее сына. Женщины давно не могут найти общий язык. Сама Зязева уверяет, что после детского сада находила на лице своего мальчика царапины и следы от побоев, которые, по ее мнению, оставлял сын Елены, а воспитатели за этим не уследили. Она написала 10 жалоб в различные инстанции на учреждение, Елену, ее мужа и двухлетнего сына.

«Она начала мне угрожать, обещала убить меня, ребенка, обещала поджечь нашу квартиру. Я написала заявление за жестокое отношение к собственному ребенку данной гражданки. Они решили, чтобы не было у них никаких проблем, просто выжить нас из детского сада», — считает Екатерина Зязева.

Елена Разумная ответила своей оппонентке тремя заявлениями в полицию. Теперь обе семьи находятся на контроле социальных служб города.

«Сейчас с семьями работают все субъекты профилактики в рамках своих полномочий. Решение о том, какой детский сад посещает ребенок, может принять только законный представитель ребенка. Если что-то не устраивает, то могут написать заявление на переход в другой садик, что мы и делали уже неоднократно с одной из участниц конфликта», — сказала Ирина Гильманова, начальник Управления образования Первоуральска.

Для двухлетнего Вовы это уже третий детский сад. И переводить его в следующий Екатерина не намерена. При этом мириться с Еленой женщина тоже не хочет. Она готова отстаивать свои права. Теперь обе мамы планируют встретиться в суде.