На Пятом канале акция «День добрых дел» для Николая Ашарина

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 288

Проблемы с сердцем Николая настигли внезапно. Оказалось, что во всем виноват редкий синдром, который может не проявляться очень-очень долго.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Срочная операция нужна школьнику из Рязанской области. Сердце 14-летнего Коли может в любой момент остановиться — врачи выявили серьезное нарушение ритма. Помощь врачей необходима прямо сейчас, но квоты на этот год уже закончились, а стоимость платного вмешательства — более миллиона рублей. И таких денег у семьи нет.

Но сегодня на Пятом канале — День добрых дел, и вместе мы можем помочь Коле. Просто отправьте СМС на короткий номер 7511 с суммой пожертвования. Или наведите камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

«У меня сбился ритм сердца в какой-то момент, и я попросил маму проверить мне сердце», — рассказывает Николай.

Еще совсем недавно Коля гонял в футбол и играл в хоккей с друзьями, их подростковая команда побеждала даже взрослых. Теперь же любая физическая активность — под строжайшим запретом. Вместо спорта — бесконечные обследования и процедуры. Проблемы со здоровьем возникли неожиданно. Забеспокоились после того, как не стало папы Коли.

«У меня просто умер муж в январе этого года. И на вскрытии показывает, что у него второй инфаркт, ему 54 года. И мальчик попросил его обследовать. И получается, что в марте мы его обследуем, и у него тоже проблемы с сердцем. Даже, может, как мама, я не почувствовала этого, но у него какая-то „чуйка“ попросила. Мы сделали ЭКГ и холтеровское обследование, нам вынесли вердикт», — рассказывает Марина Ашарина, мама Коли.

Уже после первого ЭКГ врачи поняли, что дело серьезное, и направили Колю в Москву на углубленное обследование. В столице определили: у мальчика синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта — врожденная патология, которая способна долгое время никак не проявляться.

Из-за дополнительного пути между предсердием и желудочком в любой момент может возникнуть смертельно опасный приступ тахикардии. Чтобы спасти Колю, нужна срочная операция.

«Данное заболевание, к сожалению, не лечат терапевтическим путем. Если не провести эту операцию, то, теоретически, любой приступ может закончиться жизнеугрожающей аритмией, которая потребует или реанимационных мероприятий, или закончится…» — объясняет детский врач-кардиолог НИКИ педиатрии им. Вельтищева Елена Константинова.

Во время операции уберут дополнительный пучок между предсердием и желудочком, и сердце мальчика станет функционировать, как у любого здорового человека. Но ждать квоты на лечение придется очень долго, а счет идет буквально на дни — у Коли уже был опасный приступ.

Срочная операция стоит больше миллиона рублей. Где найти такие деньги мама, педагог сельского детского сада, — не знает.

«Болезнь ребенка — это всегда испытание, переживания, хочешь помочь, и не знаешь как. И когда заключается это в финансовом плане, это очень тяжело. Мир не без добрых людей, я думаю, что будет и поддержка, и понимание», — поделилась мама Николая, Марина.

Сам Коля в свои 14 лет известие о диагнозе и необходимости операции принял стойко. Время, проведенное в больнице, поменяло его планы на жизнь: грезивший хоккеем подросток теперь точно знает — после школы пойдет учиться в медицинский на врача-кардиолога, чтобы спасать жизни людей. В наших с вами силах помочь осуществлению его мечты.

Ну, а пока мальчик старается чаще звонить маме из палаты, Ведь она сейчас волнуется, пожалуй, еще больше. Вместе мечтают — после выписки отправиться гулять по Москве, ведь пока в столице Коля видел только дорогу под окнами больницы.

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