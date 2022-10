Глава Минобороны Украины Резников: страна де-факто присоединилась к НАТО

Украина де-факто присоединилась к Североатлантическому альянсу. Об этом в Twitter заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

«Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к Альянсу», — написал чиновник.

По его словам, Самостийная уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Резников уверен, что победа Украины, откроет для нее новые горизонты.

Thankful to @NATO SecGen @jensstoltenberg for his support of 🇺🇦. We have come a long way& have de facto joined the Alliance.🇺🇦 is already making significant contributions to the security of the free world.I’m sure that our victory+successful reforms will open up new horizons for🇺🇦 pic.twitter.com/CCFculPMdf