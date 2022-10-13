Глава Минобороны Украины Резников: страна де-факто присоединилась к НАТО

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 154

Западники продолжают вести с Незалежной свою игру, пока та пляшет под их дудку.

Глава Минобороны Украины Резников: страна де-факто присоединилась к НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

Читайте нас в: Дзен Новости

Украина де-факто присоединилась к Североатлантическому альянсу. Об этом в Twitter заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

«Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к Альянсу», — написал чиновник.

По его словам, Самостийная уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Резников уверен, что победа Украины, откроет для нее новые горизонты.

Несмотря на потуги украинской стороны «влиться» в блок, ее не торопятся принимать, придумывая различные отговорки. В частности, одна из них заключается в том, что согласие на членство требуется от всех участников Альянса, чего очень сложно добиться.

После начала спецоперации на Украине недружественные страны начали поставки оружия националистам, однако западники ведут двойную игру. С одной стороны, им невыгоден открытый конфликт с Россией, с другой, им важно затянуть кризис, реализуя стратегию «до последнего украинца». Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что западная стратегия по сдерживанию России нанесет ущерб мировой экономике и ухудшит жизнь миллионов людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Зеленский не нужен Западу.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:37
Муж оказался не при чем? Немецкая свекровь призналась в расчленении россиянки Бауманн
15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика