Украина де-факто присоединилась к Североатлантическому альянсу. Об этом в Twitter заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

«Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к Альянсу», — написал чиновник.

По его словам, Самостийная уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Резников уверен, что победа Украины, откроет для нее новые горизонты.

Thankful to @NATO SecGen @jensstoltenberg for his support of 🇺🇦. We have come a long way& have de facto joined the Alliance.🇺🇦 is already making significant contributions to the security of the free world.I’m sure that our victory+successful reforms will open up new horizons for🇺🇦 pic.twitter.com/CCFculPMdf — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 12, 2022

Несмотря на потуги украинской стороны «влиться» в блок, ее не торопятся принимать, придумывая различные отговорки. В частности, одна из них заключается в том, что согласие на членство требуется от всех участников Альянса, чего очень сложно добиться.

После начала спецоперации на Украине недружественные страны начали поставки оружия националистам, однако западники ведут двойную игру. С одной стороны, им невыгоден открытый конфликт с Россией, с другой, им важно затянуть кризис, реализуя стратегию «до последнего украинца». Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что западная стратегия по сдерживанию России нанесет ущерб мировой экономике и ухудшит жизнь миллионов людей.

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