От авто ничего не осталось: четыре подростка погибли в огненном ДТП в Дмитрове

Следователи разбираются в причинах произошедшего, обстоятельства устанавливаются.

Четыре подростка погибли в «огненном» ДТП в Дмитрове. Об этом сообщили в управлении СК России по Московской области. По предварительным данным, легковушка врезалась в полуприцеп КАМАЗ, стоявший на обочине. После аварии начался пожар.

«В результате водитель и три несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Позже они оценят действия родителей подростка, который находился за рулем. Уточняется, что дело контролирует городская прокуратура.

К слову, жесткая авария произошла в Подмосковье неделю назад, в ней пострадали девять человек. По основной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с иномаркой.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео смертельного ДТП.