От авто ничего не осталось: четыре подростка погибли в огненном ДТП в Дмитрове

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 143

Четыре подростка погибли в огненном ДТП в Дмитрове

От авто ничего не осталось: четыре подростка погибли в огненном ДТП в Дмитрове

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Читайте нас в: Дзен Новости

Следователи разбираются в причинах произошедшего, обстоятельства устанавливаются.

Четыре подростка погибли в «огненном» ДТП в Дмитрове. Об этом сообщили в управлении СК России по Московской области. По предварительным данным, легковушка врезалась в полуприцеп КАМАЗ, стоявший на обочине. После аварии начался пожар.

«В результате водитель и три несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Позже они оценят действия родителей подростка, который находился за рулем. Уточняется, что дело контролирует городская прокуратура.

К слову, жесткая авария произошла в Подмосковье неделю назад, в ней пострадали девять человек. По основной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с иномаркой.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео смертельного ДТП.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:37
Муж оказался не при чем? Немецкая свекровь призналась в расчленении россиянки Бауманн
15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика