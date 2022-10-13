Море впечатлений: в Москве состоялся II Международный телевизионный фестиваль «Большая сцена»

Конкурсанты выступили с выдающимися артистами на главной площадке страны! Вспоминаем, как это было.

В Москве состоялось масштабное культурное событие — Международный телевизионный фестиваль «Большая сцена». Он проходил с 4 по 9 октября. Цель проекта — открыть новые таланты среди молодых исполнителей популярной музыки и танца. Полуфинал и финал конкурса прошли в концертном зале Vegas City Hall, а Гранд-финал — на главной сцене Государственного Кремлевского Дворца.

«Большая сцена» — это конкурс для талантливых детей, подростков и молодежи от шести до 30 лет. Он дает возможность молодым исполнителям и танцорам в четырех возрастных категориях представить на высоком уровне свой вокальный или хореографический талант, получить независимую оценку компетентного жюри и выступить на большой сцене.

Более того, у конкурсантов была возможность совершенствовать свое мастерство. Специально для них в рамках проекта давали уроки настоящие профессионалы своего дела — педагоги по вокалу, хореографии, ораторскому и сценическому мастерству, сонграйтингу и музыкальному продюсированию. Также проходили встречи с известными артистами и яркие флешмобы.

Всего в этом году участие в «Большой сцене» приняли порядка 100 человек, включая детей и подростков из семей-беженцев. Все они наряду с другими конкурсантами чувствовали теплоту и заботу организаторов. А увидеть молодые таланты на главной сцене смогли свыше 3,5 тысячи гостей из ЛДНР, а также семьи российских военных, чьи отцы сейчас принимают участие в спецоперации.

Анита Цой. Фото: 5-tv.ru

Поддержали юных артистов в этом году такие звезды, как Полина Гагарина, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Мия Бойко, Ваня Дмитриенко, Жасмин, Анита Цой, Александр ШОУА& НЕПАРА, Группа «Земляне» и многие другие.

По итогам жюри определило лучших из лучших — все они получили дипломы победителей и ценные призы.

Организаторами проекта выступили АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара» при поддержке кастинг-платформы «Таврида. АРТ», журнал «7Дней» и онлайн-журнал DOLCE VITA.

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