Вспомните прошлое: США предупредили о риске исчезновения из-за «гегемонии»

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США предупредили о риске исчезновения из-за «гегемонии»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xander Heinl; 5-tv.ru

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Попытка американских властей «подмять» под себя весь мир хорошо не закончится. Нужно срочно что-то решать.

Обострение военно-политической ситуации не оставляет сомнений, что сейчас речь идет о противостоянии России не с Киевом, а с силами НАТО. Об этом сегодня говорили на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Политологи и журналисты проанализировали, каким были отношения со странами Североатлантического альянса на протяжении всех последних десятилетий, начиная с Карибского кризиса.

В 1962 году провокация со стороны США поставила под угрозу уничтожения десятки стран.

«Соединенные Штаты Америки имеют очень хорошо разработанный многоуровневый план по сохранению собственной гегемонии. Нынешняя ситуация во многом напоминает то, что было 60 лет назад. И казалось бы уроки, которые этот кризис дал всему человечеству просто войдут в нашу плоть, в наше сознание навсегда. Но как выяснилось эти уроки очень быстро забылись», — заметил директор Центра политического анализа и социсследований Павел Данилин.

Эксперты также отметили, что за всеми военными конфликтам, которые провоцируют США — всегда стоят экономические интересы. По их мнению, в данный момент, идет вытеснение с рынка дешевых российских энергоресурсов, чтобы занять освободившиеся ниши. А также разрушается промышленность Германии, которая составляла конкуренцию американской.

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