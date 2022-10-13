В Минобороны РФ сообщили о возвращении из плена 20 военных после обмена с Киевом. Всем людям будут в кратчайшие сроки оказаны медицинские услуги. Им создадут все необходимые условия для прохождения реабилитации.

«В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Если кому-то будет необходима психологическая поддержка, ее непременно также окажут.

Известно, что последний обмен пленными производился 22 сентября. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отмечал, что переговоры были весьма сложными. Между тем, удалось вернуть на родину 55 военных.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.