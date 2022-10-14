Мария Голубкина решила попотеть и согнать лишний вес на тренажерах

Артистка прежде не увлекалась спортивными упражнениями, но сейчас, по собственным словам, наслаждается каждым подходом.

Акстриса Мария Голубкина «похвасталась», как вспотела во время очередной тренировки в фитнес-центре. Ради этого она записала видео, которое увидели в социальных сетях поклонники. Звезда, заметно набравшая вес за последние годы, решила вплотную заняться своей формой и в качестве терапии выбрала занятия в тренажерном зале.

Упражнения явно даются 49-летней Голубкиной нелегко. В кадре она предстала перед публикой раскрасневшаяся, вся в капельках пота, без намека на макияж. Актриса приходит в зал не красоваться, а работать, и это приносит ей удовольствие, которое невозможно скрыть. Успевает и пошутить над своим видом, повеселить подписчиков.

«Я в таком месте, здесь столько красивых девушек! Мужчинам сюда ходить просто опасно, можно голову потерять! Теперь занимаюсь в зале и очень счастлива. Раньше было лень, теперь прям хочется. Это позитив сплошной! Раньше, видимо, хватало нагрузок. Слава Богу, все хорошо: спорт, театр. А что еще нужно человеку?! Я решила выйти в эфир, чтобы похвастаться, как я вспотела», — сообщила Голубкина.

Прежде в социальных сетях актриса комментировала недовольство фолловеров ее внешностью. По мнению некоторых, уже давно пора познакомиться с омолаживающими процелурами, в том числе уколами красоты. Но звезда не поддается на провокации и твердо заявляет: даже задумываться о филлерах не хочет, да и морщин на лице не так много.

Еще одним поводом отказаться от ботокса Голубкина назвала возможный грядущий дефицит препаратов. Как известно, косметологическое инвазивное вмешательство становится регулярным после первой «дозы», но если вдруг то или иное средство исчезнет с рынка РФ из-за санкций, поддерживать красоту не получится. Процедур по уходу за кожей лица, говорила селебрити, ей пока достаточно.

«Вы же знаете, чтобы колоть гадость, нужны отдельные финансы. А жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги. Секрет на самом деле прост — мне жалко денег. Вот и все, не более того. Если ты один раз уколол, то все время надо это делать», — сказала Мария Голубкина.

К слову, морщинки и несколько лишних килограммов не помешали актрисе найти свое счастье. Фанаты и журналисты заговорили о тайной свадьбе, когда увидели недавно появившееся кольцо на безымянном пальце.

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