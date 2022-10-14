Интерес США к Украине в разы повышает риск ядерной войны: кто в зоне риска?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 416

Вовлеченность США в украинский конфликт повышает риск столкновения ядерных держав

Интерес США к Украине в разы повышает риск ядерной войны: кто в зоне риска?

Фото: Depositphotos / Khakimullin

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Если Вашингтон столкнется с Москвой, то сильно пожалеет об этом.

Чем больше Вашингтон вмешивается в украинский конфликт, тем больше вырастает вероятность противостояния ядерных держав, которое сулит разрушительными последствиями. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат привел в пример Карибский кризис, возникший около 60 лет назад. Тогда в мире серьезно возросли риски ядерной войны.

«Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

В том числе он отметил, что в нынешний момент США также не рассматривают законные озабоченности нашей страны, связанные с угрожающими ее безопасности факторами.

Ранее американский обозреватель Сумантра Майтра в статье National Interest выразила мнение, что Нью-Йорк может навсегда исчезнуть с земного шара, в случае попытки Украины забрать Крым у нашей страны. Она отметила, что украинский конфликт не что иное, как противостояние самого Запада. Киевский режим чувствует себя полноценной частью Евросоюза и считает, что любые его требования должны выполняться безоговорочно.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон предупредили о риске исчезновения из-за «гегемонии».

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