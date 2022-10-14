Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?

В Минобороны и Генштабе путем переговоров было принято решение освободить от военной обязанности мужчин с определенным количеством детей.

Сразу несколько новых оснований появилось для отсрочки от частичной мобилизации.

Как сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, по согласованию с Минобороны и Генштабом, не будут призываться отцы, которые воспитывают трех и более детей до 16 лет; а также трех и более детей до 18 лет, если один из них инвалид; или даже одного ребенка, если у него диагностировали смертельное заболевание и он нуждается в постоянной помощи.