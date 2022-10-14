Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Николая Ашарина

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У мальчика серьезные проблемы с сердцем. Причина тому — редкий синдром, который может не проявлять себя годами.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали о 14-летнем Коле из Рязанской области.

Сердце мальчика может остановиться в любой момент — врачи выявили у него серьезное нарушение ритма. Необходима срочная операция стоимостью более миллиона рублей.

И на помощь пришли вы, зрители «Пятого канала». Всего за один вы перечислили 5 миллионов 723 тысячи 807 рублей. Спасибо вам!

UPD. 14 октября, 12:38

По обновленным данным, на лечение мальчика удалось собрать 6 миллионов 152 тысячи 929 рубля. Спасибо всем откликнувшимся!

Тема:
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