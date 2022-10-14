Второй день рождения: дикая пума чудом не загрызла американского охотника

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Дикая пума чудом не загрызла американского охотника

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jurgen & Christine Sohns/FLPA; 5-tv.ru

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Зверь уже готовился к нападению, когда человек внезапно достал оружие. Обошлось без пострадавших.

Охотник в США сам едва не стал добычей. Вместо долгожданного лося он умудрился встретиться… с пумой. Судя по кадрам, хищник был настроен агрессивно. Пума решительно шла на человека, явно готовясь к нападению. Бежать в такой ситуации бессмысленно — зверь развивает скорость до 80 километров в час. Развязка наступила внезапно.

Американца спас пистолет, который он удачно прихватил с собой. Пума такого поворота не ожидала и от испуга бросилась бежать. А охотник немного пришел в себя и отправился домой — отмечать второй день рождения. Кстати, животное не пострадало. Ни одна пуля в пуму не попала.

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