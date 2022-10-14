Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 130

В рамках форума лидеры стран-участниц подняли немало важнейших проблем. О том, какие задачи и цели ждут впереди — расскажет президент России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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В столице Казахстана на этой неделе проходит масштабный саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Участие в нем приняли лидеры сразу нескольких государств. В том числе президент России Владимир Путин. Сегодня на пресс-конференции российский лидер подведет итоги прошедших встреч и расскажет о новом векторе развития.

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