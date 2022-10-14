Захарова о словах Мельника Маску: «Заявка на назначение послом в Вашингтон»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 173

Захарова назвала заявкой на назначение послом в Вашингтон слова Мельника Маску

Захарова о словах Мельника Маску: «Заявка на назначение послом в Вашингтон»

Фото: Michael Kappeler / ТАСС

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Украинский деятель известен рядом скандальных и оскорбительных высказываний в сторону Берлина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника бизнесмену Илону Маску. По сообщению Twitter Jason Jay Smart, несколько дней назад Мельник сказал американцу «отвалить», а позже компания Маска заявила, что больше не может позволить себе предоставлять Украине «бесплатную услугу» и просит Пентагон «заплатить» за это.

«Это заявка на назначение послом Украины в Вашингтон. С миссией в Берлине Мельник справился безупречно», — написала дипломат в Telegram-канале.

К слову, некоторое время назад у посла закончился срок действия полномочий в Берлине. Он попрощался с коллегами, поблагодарив последних за терпение и плодотворную работу.

«Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, с чистой совестью и чувством, что я выполнил свой долг перед Украиной», — писал Мельник в социальной сети.

Украинский деятель известен рядом резких высказываний. Одно из них было обращено к канцлеру Германии Олафу Шольцу, которого Мельник назвал «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ приехать в Киев. Кроме того, он обвинил немецкие власти в отсутствии гостеприимства к украинским беженцам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Мельника уволили с должности посла Украины в Германии.

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