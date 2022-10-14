Советник Зеленского Арестович обрадовался поставкам Запада: «Золотой оружейный дождь просыпался!»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 4 465

Арестович назвал новые поставки оружия Западом «золотым оружейным дождем»

Советник Зеленского Арестович обрадовался поставкам Запада: «Золотой оружейный дождь просыпался!»

Фото: Telegram / Arestovich / Official

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Франция, которая ранее отказывалась поставлять Киеву оружие, пообещала это сделать.

Алексей Арестович, советник главы офиса президента Владимира Зеленского, заявил, что на Украину пролился «золотой оружейный дождь». Таким образом он прокомментировал заявление украинского министра обороны Алексея Резникова.

Резников сообщил, что в ближайший месяц США должны поставить Киеву ракетные комплексы NASAMS. Также Украина получила от Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. По словам Арестовича, всего ФРГ обещала предоставить четыре подобные системы.

«Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней — мы и близко не мечтали», — рассказал Арестович журналисту во время эфира на YouTube-канале.

Советник главы офиса президента Украины также добавил, что Франция обещала поставить Украине систему противовоздушной обороны. Ранее она отказывалась делать это. Иные партнеры также будут привлечены к оружейным поставкам, и этот вопрос сейчас обсуждается. По словам Арестовича, он устал пополнять коллекцию вооружения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Резников сообщил о фактическом присоединении Украины к НАТО.

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